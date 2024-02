Frühlingsgefühle: Diese Datingshows bietet das TV-Programm

«Love Is Blind»

Auch die Streamingdienste bieten Shows rund um die Liebe: «Liebe macht blind» (im Original: «Love Is Blind») ging Mitte Februar bei Netflix in die sechste Staffel. In dem Format wagen sich Single–Männer und –Frauen, dieses Mal aus Charlotte, North Carolina, in ein Beziehungsexperiment. Sie lernen sich in Dating–Kabinen kennen, ohne sich zu Gesicht zu bekommen. Nachdem sie sich bestenfalls verliebt und verlobt haben, treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Es folgen ein Liebesurlaub, gemeinsames Wohnen und die Hochzeitsvorbereitungen. Wer am Ende wirklich vor dem Traualtar Ja sagt, zeigt sich erst am Ende. Moderiert wird die Serie von Nick (50) und Vanessa Lachey (43). In Woche vier und Folge zwölf soll am Mittwoch, 6. März das Finale steigen.