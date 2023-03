So machen es Amira Pocher und Heidi Klum

Monochrome Looks oder auch Ton-in-Ton-Outfits sind ohnehin seit einigen Monaten im Trend. Passend zum Frühling kommen sie nun in sanften Tönen daher. Inspiration liefert unter anderem Amira Pocher (30), die auf Instagram ein Ensemble aus weiter Hose, Oversize-Blazer und BH in verschiedenen Pink-Tönen präsentiert. Die hellen Farben sehen nicht nur frisch aus, sie lassen auch unseren Teint strahlen und ein wenig brauner aussehen.