Frühstück wie die Beatles: Bohnen und Speck im Bandhaus der Pilzköpfe

Ur–Drummer der Beatles

Ihren internationalen Siegeszug traten die Beatles in den Jahren 1962 und 1963 an. Wie aus dem Nichts schossen die Vier mit ihren Hits «Love Me Do» und «Please Please Me» zunächst in den englischen und dann auch in den weltweiten Charts nach oben. Doch auch vor der Beatlemania existierte die Band bereits – teils in anderer Besetzung. Pete Best zählt zu ihren Ur–Mitgliedern. Nach Ex–Bassist Stuart Sutcliffe stiess Best 1960 zu John Lennon, Paul McCartney (82) und George Harrison hinzu und prägte den Sound der Band bis 1962 massgeblich – auch bei legendären Auslandsauftritten der Band. So war Best wenige Tage vor der ersten Hamburg–Reise der Beatles im August 1960 rekrutiert worden. Am 17. August 1960 gab die Gruppe im Hamburger Rotlichtviertel ihr erstes Konzert unter dem dem Namen «The Beatles» – mit Best an den Drums.