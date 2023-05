«Fubar» mit Arnold Schwarzenegger: Die bessere «True Lies»-Serie?

Wer «Der Soldat James Ryan» (1998) gesehen hat, dem könnte das Akronym «Fubar» bereits etwas sagen. Es steht für «Fucked Up Beyond All Recognition» und somit, etwas blumiger ausgedrückt, für eine wirklich, wirklich miserable Situation. Von besagter Bredouille zur nächsten hangelt sich Action-Altstar Arnold Schwarzenegger (75) ab 25. Mai in der gleichnamigen Netflix-Serie - mit schlappen 75 Jahren feiert der Terminator damit sein ebenso brachiales wie komödiantisches Serien-Debüt.