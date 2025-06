«Fubar» Staffel zwei: Arnie bekommt es mit einem «Matrix»-Star zu tun

In den neuen Folgen bekommt es das Vater/Tochter–Gespann nun mit einem noch namhafteren Widersacher zu tun. Nach «The Last of Us»–Star Gabriel Luna droht ab 12. Juni «Matrix»–Grösse Carrie–Anne Moss (57) die «Fubar»–Welt ins Chaos zu stürzen. Moss verkörpert eine ehemalige ostdeutsche Spionin und Ex–Liebschaft von Schwarzeneggers Charakter. Es wird also persönlich: «Eine alte Flamme aus Lukes Vergangenheit droht, die Welt zu zerstören... wenn sie nicht zuerst sein Leben zerstört», hiess es in der Ankündigung vor rund einem Jahr.