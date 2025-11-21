Fugees-Mitgründer Pras Michél muss für 14 Jahre ins Gefängnis

«Das ist nicht das Ende seiner Geschichte»

Michél selbst will sich mit dem Urteil nicht abfinden. In einem Interview mit «Variety» nach seiner Verurteilung kündigte er an, Berufung einzulegen: «Ich werde kämpfen und in Berufung gehen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich während des Kampfes ins Gefängnis muss. Das ist einfach die Realität.» Seine Sprecherin Erica Dumas zeigte sich in einer Stellungnahme kämpferisch: «Während seiner gesamten Karriere hat Pras Grenzen überschritten. Das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Er schätzt die Welle der Unterstützung, während er sich dem nächsten Kapitel nähert.»