Fugees-Rapper Pras Michel drohen 20 Jahre Haft

Dem US-amerikanischen Rapper Pras Michel (50) drohen mehr als 20 Jahre Haft. Am Mittwoch wurde das ehemalige Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Fugees von einem Bundesgericht in Washington im Zusammenhang mit einer internationalen politischen Verschwörung in insgesamt zehn Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Das berichtet unter anderem der TV-Sender CNN. Die Verschwörung habe bis «in die höchsten Ebenen der US-Regierung» gereicht.