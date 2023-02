Fügt Prinz Harry seiner Biografie «Spare» ein weiteres Kapitel hinzu?

Rekord aufgestellt

«Spare» («Reserve») wurde am 10. Januar weltweit gleichzeitig in 16 Sprachen veröffentlicht. Harrys Verlag erklärte laut «People»-Magazin einen Tag danach: «Penguin Random House gab heute bekannt, dass die englischsprachige Ausgabe von ‹Spare›, den Memoiren von Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, am ersten Tag ihres Erscheinens, Dienstag, dem 10. Januar 2023, mehr als 1.430.000 Millionen Einheiten in allen Formaten und Ausgaben in den Vereinigten Staaten, Kanada und Grossbritannien verkauft hat.»