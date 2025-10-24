«Fühle mich frech»: Heidi Klum gibt neuen Hinweis auf Halloween-Look

Heidi Klum (52) macht es weiterhin spannend. Auf Instagram hat die Modelmama mit den Worten «Fühle mich frech» nun einen weiteren Hinweis auf ihr diesjähriges Halloween–Kostüm gegeben. Im neuesten Post ist der Abdruck eines Rückens inklusive Armen und Po zu sehen. An den Schulterblättern befinden sich Öffnungen für Schrauben, was darauf schliessen lässt, dass die Arme beweglich sein werden.