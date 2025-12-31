«Fühle mich sehr unwohl»: Pietro Lombardi will unbedingt abspecken

Pietro Lombardi (33) hat sich für das neue Jahr vorgenommen, ein paar Kilogramm zu verlieren. Dazu kann er sich auch die Verwendung der sogenannten Abnehmspritze vorstellen.
Rund 15 Kilo zugenommen
In einer Instagram–Fragerunde offenbarte der Sänger am Dienstagabend, dass er sich aktuell als zu dick empfinde. «Ja, ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas ändern.» Er habe deshalb «sogar schon über die Abnehmspritze nachgedacht». Viele seiner Freunde hätten damit gute Erfahrungen gemacht.
Ganz sicher scheint er sich mit dem verschreibungspflichtigen Medikament, das wegen möglicher Nebenwirkungen umstritten ist, jedoch noch nicht zu sein. Denn er fügte hinzu: «Aber mal schauen.» Auf jeden Fall müsse er bei sich etwas ändern. «Mehr Sport auch.»
Bereits Anfang Dezember hatte er seine Gewichtsprobleme öffentlich gemacht. «Ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich 15 Kilo zugenommen. Und ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: Ab jetzt zieh' ich durch.» Doch er gestand: «Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf, und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt.»
2022 nahm er schon einmal stark ab
In den vergangenen Jahren kämpfte der «DSDS»–Sieger von 2011 immer wieder mit seinem Gewicht. 2022 etwa setzte er auf ein konsequentes Training mit einem Coach und speckte etliche Pfunde ab. Im August des Jahres verkündete er stolz, dass er nur noch 89 Kilo wiege. Zuvor sei er ein «richtiges Koloss» gewesen.
Nun will er also erneut ein Abnehmprojekt starten. Aber auch musikalisch will er durchstarten. Auf die Frage, wann neue Musik komme, schrieb Pietro Lombardi. «2026 könnt euch freuen.» Er stehe dann auch wieder «auf ganz vielen Bühnen». Die Termine gebe er im neuen Jahr bekannt.
Turbulente Monate hinter sich
Hinter dem 33–Jährigen liegt ein turbulentes Jahr. Im August hatte seine langjährige Partnerin Laura Maria Rypa (30) die Trennung verkündet. Die beiden waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und im August 2024 zur Welt gekommen sind. Der Sänger war vor seiner Beziehung zu Rypa mit Sarah Engels (33) verheiratet. Aus der später geschiedenen Ehe hat Lombardi einen weiteren Sohn, der 2015 geboren wurde.