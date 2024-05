Fühlt sich Prinz Harry bei König Charles nicht sicher?

Prinz Harry, der seit 2020 mit seiner Familie in Kalifornien lebt, verbrachte mehrere Tage in London, um den zehnten Jahrestag der Invictus Games zu feiern. Ein Treffen zwischen dem 39–Jährigen und seinem an Krebs erkrankten Vater fand dabei nicht statt. Harry soll dem Bericht zufolge mehrmals persönlich um einen Termin beim König gebeten haben. Bei seiner Ankunft in der britischen Hauptstadt gab es dann aber eine Erklärung, in der angedeutet wurde, der Monarch sei zu beschäftigt für ein Treffen. «Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird es leider nicht möglich sein. Der Herzog hat natürlich Verständnis für die Terminverpflichtungen seines Vaters und verschiedene andere Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen», hiess es darin.