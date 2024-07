Führen Jennifer Lopez und Ben Affleck ab jetzt getrennte Leben?

Ben Affleck soll ausgezogen sein

Jennifer Lopez ist aktuell viel unterwegs – jedoch immer ohne ihren Partner an der Seite. In den vergangenen Tagen verbrachte sie allein einen Urlaub in Italien oder besuchte die Fashion Week in Paris. Die Ehe mit Ben Affleck soll so tief in der Krise stecken, dass der «The Flash»–Darsteller angeblich während Lopez' Abwesenheit aus der gemeinsamen Villa in Beverly Hills ausgezogen ist. Er soll seine Sachen aus dem Haus geräumt und eine Mietwohnung in der Nähe von Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern bezogen haben.