Führt James Cameron bei «Avatar 4» und «Avatar 5» keine Regie?

Cameron hat nach der Erfolgsgeschichte von «Avatar» eine Sequel-Reihe mit vier Filmen geplant. Der erste dieser Filme, «Avatar: The Way Of Water», kommt diesen Dezember in die Kinos, und der noch unbetitelte dritte Film soll 2024 folgen. Beide wurden hintereinander gedreht. «Avatar 4» und «Avatar 5» sollen später in Produktion gehen und ebenfalls zusammen gefilmt werden.