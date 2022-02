Führt Quentin Tarantino beim «Justified»-Reboot Regie?

Was dafür spricht

Western-Fan Tarantino ist ein grosser Verehrer des Autors Elmore Leonard (87), dessen Roman «City Primeval: HighNoon in Detroit» als Vorlage für «Justified: City Primeval» dient. Auch Tarantinos Film «Jackie Brown» hatte eine Romanvorlage des Autors zum Vorbild - das erste und einzige Mal, dass er ein Buch adaptierte. Zudem kennen sich Hauptdarsteller Timothy Olyphant (53) und der Kult-Regisseur bereits. Sie haben in Tarantinos letztem Film «Once Upon A Time In Hollywood» zusammengearbeitet.