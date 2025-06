«Full House»-Star bezeichnet Fernseher als «Portal» für Dämonen

Dabei müsste die Schauspielerin selbst am besten wissen, wie viel Realität hinter einer Serie oder einem Film steckt. Sie war in acht Staffeln von 1987 bis 1995 Teil der international erfolgreichen Sitcom «Full House», Bure spielte in der Neunziger–Kultserie Teenager–Tochter D.J. Tanner. Die US–Amerikanerin stand zuletzt unter anderem für die Fernsehfilme «Ainsley McGregor Mysteries: A Case For The Winemaker» und «Home Sweet Christmas» am Filmset.