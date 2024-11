«Full House»-Star Dave Coulier: Lymphknotenkrebs im dritten Stadium

Dave Coulier (65) hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Bei ihm sei ein Non–Hodgkin–Lymphom diagnostiziert worden, also eine bösartige Erkrankung des Lymphgewebes, sagt er dem US–Magazin «People» in dem am 13. November veröffentlichten Gespräch. Sein Krebs befinde sich bereits im dritten Stadium und sei «sehr aggressiv».