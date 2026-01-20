«Full House»-Star Lori Loughlin: «Extrem wütend» auf ihren Noch-Mann

Lori Loughlin (61) soll auch drei Monate nach Bekanntgabe der Trennung noch starken Groll gegen ihren Noch–Ehemann Mossimo Giannulli (62) hegen. Ein Insider verriet dem US–Magazin «People», dass der «Full House»–Star «immer noch extrem wütend» auf den Modedesigner sei.
«Getrennte Leben»
Offenbar legt sie auch keinen grossen Wert mehr auf den Kontakt zu ihrem langjährigen Partner, mit dem sie die Töchter Olivia Jade (26) und Isabella Rose (27) hat. Das Ex–Paar würde «getrennte Leben» leben, heisst es.
Im Oktober wurde die Trennung des Paares nach 28 Ehejahren bekannt. Loughlins Sprecher erklärte damals, die beiden würden «eine Auszeit von ihrer Ehe nehmen» und fügte hinzu: «Es gibt derzeit keine gerichtlichen Schritte.» Und trotz der Differenzen sollen die beiden laut «Page Six» noch immer keine Scheidung eingereicht haben. Giannulli wolle «alles diskret regeln».
Grund für die Trennung soll die Belastung durch die Verwicklung in den Hochschulzulassungsskandal 2019 gewesen sein. «Mossimo hatte Lori jahrelang ausgenutzt», erzählte eine Bekannte im Oktober «People». «Sie hatte gehofft, dass er sich nach seiner Haftentlassung ändern würde, aber es wurde immer schlimmer.» Die Insiderin erklärte damals, Loughlin wolle «nichts mehr mit Giannulli zu tun haben» und «ihr Leben zurückbekommen». Sie sehe ihn als Hauptschuldigen des Skandals und habe ihm nie ganz verziehen, sie mit hineingezogen zu haben.
Beide sassen in Haft
Die Bundesbehörden hatten Loughlin und Giannulli vorgeworfen, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um ihren Töchtern einen Platz an der renommierten University of Southern California zu verschaffen. Die Mädchen wurden als Ruder–Rekrutinnen ausgewiesen, obwohl sie den Sport nie ausgeübt hatten. Beide Stars bekannten sich im Mai 2020 der Verschwörung zum Überweisungs– und Postbetrug schuldig. Loughlin wurde zu zwei Monaten Haft verurteilt, Giannulli zu fünf Monaten. Die Schauspielerin wurde im Dezember 2020 vorzeitig entlassen, nachdem sie ihre Strafe nahezu vollständig abgesessen hatte. Ihre Karriere kam danach nur langsam wieder in Gang.