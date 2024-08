Fünf Frauen und 15 Männer wollen «Bachelorette» Stella kennenlernen

Die Suche nach Mrs. Right

RTL hat am Montag (12. August) die Kandidatinnen und Kandidaten für die elfte «Bachelorette»–Staffel vorgestellt. Unter den fünf Frauen befindet sich Akosua (21), Zahnarzthelferin aus Hamburg, die sich in ihrer Sexualität nicht festlegen will und erklärt: «Ich verliebe mich in den Charakter einer Person.» Emma (21), Servicemitarbeiterin aus Hamburg, ist nach drei Jahren als Single wieder bereit für eine Liebe. Luna (33), Unternehmerin und Content Creatorin aus Wien, organisiert als Eventmanagerin queere Partys in ihrer Heimatstadt und sucht eine Partnerin, die «weltoffen, warmherzig und gern etwas forscher und frecher ist».