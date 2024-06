Fünf gute Gründe, nach dem Abendessen spazieren zu gehen

Nach einer grossen Mahlzeit am Abend ist körperliche Aktivität wohl das Letzte, an das man denkt. Ein wenig Bewegung nach dem Essen hat aber durchaus viele Vorteile – vor allem in Form eines Spaziergangs. Dass sich Spazierengehen nach dem Essen positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, ist erwiesen. Das liegt zum einen daran, dass Spazieren die Endorphinausschüttung erhöht und den Stresspegel senkt. Hier gibt es fünf weitere gute Gründe, sich nach dem Abendessen nicht auf die Couch zu legen, sondern eine Runde an der frischen Luft zu drehen.