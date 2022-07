Mittags- und Feierabendsonne vermeiden

Viele sind in dem Glauben, dass es unter der Mittagssonne am heissesten ist. Zahlreiche Wetterexperten warnen aber auch vor der «Feierabendhitze». Denn zwischen 16 und 17 Uhr ist die Temperatur im Hochsommer zumeist am höchsten. Steht die Sonne am höchsten, bedeutet das also nicht, dass dann auch das Thermometer seinen höchsten Stand erreicht. Grundsätzlich gilt aber auch zwischen 11 und 14 Uhr Vorsicht beim Aufenthalt in der Sonne.