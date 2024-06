Fünf Jahre nach der Trennung: Marlene Lufen blickt auf Ehe-Aus zurück

«Ich konnte mich anlehnen oder einfach nur heulen»

«Natürlich war auch die Phase vor der Trennung schwer, denn irgendwann erkennst du, dass das Leben eine Wendung nimmt.» Das TV–Paar hatte 1997 geheiratet und zwei Kinder bekommen. 2019 kam dann die Trennung, die Marlene Lufen ein Jahr später öffentlich bekannt gegeben hat. Nun blickt die «Sat.1 Frühstücksfernsehen»–Moderatorin zurück auf diese private Herausforderung: «Das alles passierte in derselben Zeit, in der meine Kinder erwachsen wurden und mich nicht mehr so viel brauchten.» Ihr hätten viele Gespräche mit Freunden geholfen, und die Unterstützung ihrer Familie. «Meine Schwester ist am nächsten Tag zu uns gekommen und hat erst mal was zu Essen gekocht. Ich konnte mich anlehnen oder einfach nur heulen.»