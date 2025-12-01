Fünf Konzerte in Deutschland: Evanescence geht 2026 auf Welttournee

Gute Nachrichten für Rock–Fans: Evanescence haben eine umfangreiche Welttournee für 2026 angekündigt. Nach dem Auftakt in Nordamerika führt die Route der US–amerikanischen Band um Frontfrau Amy Lee (43) nach Europa – inklusive fünf Konzerten in Deutschland.
Die deutschen Fans dürfen sich auf Shows in Frankfurt (Festhalle, 19. September), Dortmund (Westfalenhalle, 20. September), Hamburg (Barclays Arena, 23. September), Berlin (Velodrom, 25. September) und München (Olympiahalle, 26. September) freuen. Als Special Guests wird die US–amerikanische Sängerin Poppy bei allen UK– und Europa–Konzerten sowie die britische Rockband Nova Twins als zusätzlicher Opener ausserhalb Grossbritanniens dabei sein.
Zur Ankündigung auf Instagram stellt die Band den Fans auch noch neue Songs in Aussicht. «Wir freuen uns riesig, so viele unserer Lieblingskünstler präsentieren zu dürfen und können es kaum erwarten, mit ihnen auf die Bühne zu gehen (und mit einem Album mit neuer Musik zum Spielen, kommt bald!)», heisst es.
Sängerin Amy Lee kann es kaum erwarten
«Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht so inspirierend: Wir haben so viel neue Musik geschaffen, einige Konzerte gespielt, die auf unserer Bucket List standen, und mit so vielen Künstlern zusammengearbeitet, die uns Leben einhauchen», erklärt Frontfrau Amy Lee in der Pressemitteilung. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen wie K. Flay, Poppy und Courtney LaPlante habe in ihr den Wunsch geweckt, eine Welt zu erschaffen, in der sie gemeinsam auf der Bühne stehen können. «Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben, und ich kann diese unglaubliche Tour kaum erwarten», so die Musikerin weiter.
Fans, die bei einem der insgesamt 48 Konzerte dabei sein wollen, können sich ab dem 2. Dezember um 12 Uhr Pre–Sale–Codes für VIP–Bundles und Tickets sichern. Der allgemeine Vorverkauf startet am 5. Dezember ab 10 Uhr. Pro verkauftem Ticket geht ein Euro an Organisationen, die weltweit humanitäre Hilfe leisten.
Über zwei Jahrzehnte Rock–Geschichte
Evanescence, bestehend aus Amy Lee (Gesang, Keyboards), Tim McCord (Gitarre), Will Hunt (Schlagzeug), Troy McLawhorn (Gitarren) und Emma Anzai (Bass, Background–Gesang), feierten ihren Durchbruch 2003 mit ihrem Debütalbum «Fallen». Ihre insgesamt fünf veröffentlichten Studioalben verkauften sich bisher 30 Millionen Mal.
Lee steuerte 2025 zudem Musik zu gleich drei Filmprojekten bei: «Afterlife» für die Netflix–Serie «Devil May Cry», «Hand That Feeds» gemeinsam mit Halsey sowie «Fight Like A Girl» mit K–Flay für den Film «Ballerina» aus dem John–Wick–Universum und Kompositionen für den Kurzfilm «The Seventh Turn».