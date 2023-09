Fünf neue Folgen der Erfolgsshow «Joko & Klaas gegen ProSieben»

In der neuen Staffel sind wieder zahlreiche Promis dabei: Joko und Klaas müssen demnach gegen Peter Maffay (74), Stefanie Heinzmann (34), Stefanie Kloss (39), Micky Beisenherz (46), Riccardo Simonetti (30), Jasmin Wagner (43), Janin Ullmann (41) und andere Stars antreten. Gewinnen die beiden, gehören ihnen 15 Minuten Sendezeit in der Primetime am nächsten Tag, in denen sie machen können, was sie wollen. Gewinnt der Sender, müssen sie sich einer von ProSieben gestellten «Straf–Aufgabe» stellen.