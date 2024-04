Fünf Stunden Verspätung: Chrissy Teigen schläft am Flughafen

Darin sahen die Fans sie in der Wartehalle des Flughafens in Dubai schlummern. Während der fünfstündigen Verspätung hatte sie es sich auf den Stühlen so bequem wie möglich gemacht. Das Nickerchen schien sie aber nicht gerade zu geniessen. In eine Decke eingewickelt blickte Teigen grimmig in die Kamera.