Fünf Tipps für eine gute Beziehung

Zudem haben wir alle in einer Beziehung schnell den Eindruck, dass wir mehr geben, als der andere. Studien haben nachgewiesen, dass beide Partner diesem Irrtum aufsitzen. Unser Partner kann nie alles sehen, was wir für die Beziehung geben, doch wir selbst rechnen das in die Bewertung mit ein. Daher bedeutet diese Wahrnehmung ‹ich gebe mehr› nicht zwingend, dass es tatsächlich so ist. Je mehr beide darauf warten, dass der andere den ersten Schritt macht, desto schneller beginnt sich die Abwärtsspirale zu drehen und desto schwerer kommen Paare dort wieder heraus.