Fünfter Todestag: Märtha Louise und Töchter erinnern an Ari Behn

Märtha Louise, die von 2002 bis 2017 mit Behn verheiratet war, schmerzt der Verlust heute noch sehr – auch wenn sie mittlerweile in zweiter Ehe mit Durek Verrett (50) glücklich ist. Sie teilte mehrere Familienfotos auf Instagram und verfasste einen emotionalen Text: «Heute vor fünf Jahren ist es passiert. Was wir nie für möglich gehalten hätten. Unser lieber Ari hat sich selbst aus dem Leben verabschiedet. Es war eine schwierige Zeit, eine grosse Lernerfahrung, wie man mit Trauer umgeht», hiess es dort. «Aber auch schöne Momente, in denen wir uns an all die guten Zeiten erinnern, die wir zusammen hatten. Denn Trauer ist so vielfältig. Und die schlimmste Zeit für uns alle ist Weihnachten.»