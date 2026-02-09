Fünfter Todestag: Sara Kulka erinnert an ihre Freundin Kasia Lenhardt

«Ich frage mich oft, wie es wäre, wenn du noch da wärst»

Am Montagvormittag postete sie ein gemeinsames Bild, das offenbar mithilfe von KI erstellt wurde und die beiden Freundinnen etwas gealtert zeigt. Dazu schrieb die zweifache Mutter: «Fünf Jahre ist es her, dass du körperlich nicht mehr auf dieser Erde bist, und ich frage mich oft, wie es wäre, wenn du noch da wärst.» Kulka überlegt, ob Kasia wohl Psychologin wäre, «so wie du es vorhattest». Ob sie gemeinsam im Urlaub wären, «wie wir es geplant hatten». Weiter fragte sie: «Würden dein Sohn und Matilda noch miteinander spielen, so wie früher – vielleicht Roblox? Wie würdest du aussehen? Welche Haare hättest du jetzt? Du hast es geliebt, deine Frisuren zu wechseln.»