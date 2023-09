Fünfter Todestag von Burt Reynolds: Hollywoods letztes Schlitzohr

Er hätte James Bond werden können

Das Bärenfellbild machte Weltkarriere und Reynolds war als James Bond im Gespräch. Er wäre ein legendärer 007 geworden – und vieles hätte in seinem Leben einen anderen Verlauf genommen. Leider hatte er abgelehnt, wie so oft in seiner Laufbahn. Er sollte Han Solo in «Star Wars» spielen und die männliche Hauptrolle in «Pretty Woman», die dann an Richard Gere (73) ging.