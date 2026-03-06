Fünftes Kind: Capital Bra ist wieder Vater geworden

Capital Bra (31) ist wieder Vater geworden. In einer Instagram–Story verriet er, dass seine Tochter Alina auf die Welt gekommen ist. Das Baby sei «gesund und fit». Ausserdem bedankte er sich in dem kurzen Video für die Glückwünsche zur Geburt seines Kindes, nachdem er «die ganze Nacht im Krankenhaus» war. Der Rapper, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält, teilte noch keine Bilder des Neugeborenen.
Alina erwarten zuhause vier Geschwister. Im Juli 2023 hatte der Musikstar die Geburt seines vierten Kindes ebenfalls auf Instagram verkündet, wo er 3,8 Millionen Follower hat. Capital Bra schrieb damals «Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel» zu einem Foto, auf dem er das Baby auf dem Arm hält. Das Gesicht der Kleinen war mit einem Herzchen–Emoji verdeckt. «Bald habe ich meine eigene Grossfamilie», fügte er hinzu.
Seit Jahren einer der erfolgreichsten Rapper
Capital Bra heisst mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky, er gilt seit Jahren als einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Seinen grossen Durchbruch feierte er im Jahr 2018 mit der Veröffentlichung des Albums «Berlin lebt». Das Album hielt sich 55 Wochen in den Charts und bescherte dem 31–Jährigen mit «5 Songs in einer Nacht», «Berlin lebt», «Neymar» und «One Night Stand» kurz hintereinander vier Nummer–eins–Hits.