Fünftes Kind: Capital Bra ist wieder Vater geworden

Capital Bra (31) ist wieder Vater geworden. In einer Instagram–Story verriet er, dass seine Tochter Alina auf die Welt gekommen ist. Das Baby sei «gesund und fit». Ausserdem bedankte er sich in dem kurzen Video für die Glückwünsche zur Geburt seines Kindes, nachdem er «die ganze Nacht im Krankenhaus» war. Der Rapper, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält, teilte noch keine Bilder des Neugeborenen.