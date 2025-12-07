Fünftes Kind für Ozzys Sohn: Jack Osbourne wird wieder Vater

Baby bringt «Hoffnung» in Zeit der Trauer

Die werdenden Eltern konnten Ozzy Osbourne, der im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben ist, noch vor dessen Tod die Nachricht von der Schwangerschaft überbringen. Über den Nachwuchs erklärte Jack Osbourne weiter: «Ich denke, es war zum Teil eine gesunde Ablenkung, zum Teil Heilung – wahrscheinlich in einer Art ‹vollständigem Zyklus›, auf eine seltsame Art und Weise», sagte er der Zeitung. «Es hat viel Energie aus der Trauer genommen und mir etwas mehr Hoffnung gegeben.»