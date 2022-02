Funk-Ikone Betty Davis ist tot

Zu Davis‹ erfolgreichsten Songs zählen bis heute «It›s My Life», «If I‹m in Luck I might Get Picked Up» und «Get Ready for Betty». Auch der The-Chambers-Brothers-Song «Uptown (to Harlem)» stammt aus ihrer Feder. Auf ihr Debütalbum «Betty Davis» (1973) folgten noch die Platten «They Say I›m Different» (1974) und «Nasty Gal» (1975), ehe sie sich aus Hollywood zurückzog. Anschliessend lebte sie in der Nähe von Pittsburgh.