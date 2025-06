Funk-Legende Sly Stone mit 82 Jahren verstorben

Der als Sylvester Stewart in Texas geborene Musiker gründete 1966 die legendäre Band Sly and the Family Stone – eine der ersten grossen US–Gruppen, die sich sowohl ethnisch als auch geschlechtlich divers zusammensetzte, was zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung als radikales Statement galt. Mit Hits wie «Everyday People», «Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)» und «If You Want Me to Stay» prägte Stone nicht nur den Sound einer Generation, sondern auch die Entwicklung des Funk–Genres massgeblich. Sein Stil verband Soul, Rock, Funk und Psychedelia und inspirierte Musiker wie Prince, Ice Cube, die Beastie Boys oder die Red Hot Chili Peppers.