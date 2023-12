Funkelnde Hommage: So erinnert Prinzessin Kate zu Weihnachten an Diana

Vor ihrem Unfalltod hatte die erste Ehefrau von König Charles III. (75) in einem Brief verfügt, was mit ihrer Schmucksammlung in Zukunft geschehen solle: «Ich möchte, dass Sie meinen gesamten Schmuck dem Anteil meiner Söhne zuteilen, damit ihre Frauen ihn zu gegebener Zeit haben oder nutzen können. Die genaue Aufteilung der Schmuckstücke überlasse ich Ihrem Ermessen.» Und so wurde es im Königshaus gehalten. William (41) wie auch Harry (39) erhielten viele der kostbaren Exemplare.