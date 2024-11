Funkenflug beim Roulette: Das ist das neue «Sturm der Liebe»-Traumpaar

Wie verlief der Wechsel vom Klinik–Alltag zu «Sturm der Liebe»?

Scheuba: Das Casting war letzten Winter. Da habe ich noch an der Klinik gearbeitet. Meine Agentin hat mich angerufen und gesagt, dass man mich gerne in München sehen würde. Das war zwar unter der Woche, aber ich hatte zufälligerweise einen 25–Stunden–Dienst und am Folgetag zum Ausgleich frei. Und so bin ich direkt nach meiner Nachtschicht morgens in den Zug gestiegen und nach München gefahren. Der Probedreh war super. Es war aufregend, gleich mit dem ganzen Team drehen zu dürfen. Danach bin ich wieder zurückgefahren und habe weiter im Krankenhaus gearbeitet. Ein paar Tage später kam dann der Anruf meiner Agentin mit der Zusage.