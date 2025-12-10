Für 2026 und 2028 sind weitere NFL-Spiele in der Allianz Arena geplant

In der Allianz Arena wird bald wieder Football gespielt: 2026 und 2028 kehrt die NFL nach München zurück, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Die Liga richtet erneut Saisonspiele in der bayerischen Metropole aus und festigt damit ihre Partnerschaft mit dem FC Bayern und der Stadt.
Erstes NFL–Spiel in Deutschland fand 2022 statt
«Die Allianz Arena wird bereits zum dritten Mal Gastgeber für die NFL in Deutschland sein – das zeigt, dass wir auch American Football eine Heimat bieten können», freut sich Jürgen Muth (60), Geschäftsführer der Allianz Arena. Die Kombination aus moderner Infrastruktur, stimmungsvoller Atmosphäre und der Begeisterung der Münchner Fans habe sich auf dem internationalen Sportmarkt bewährt.
Seit 2022 trägt die NFL reguläre Saisonspiele in Deutschland aus – zunächst in München, später auch in Frankfurt. In diesem Jahr kam erstmals Berlin hinzu. Damit weitet die Liga ihre Präsenz hierzulande Schritt für Schritt aus und macht Deutschland zu einem festen Bestandteil ihres internationalen Spielplans.
Langjährige Partnerschaft bleibt bestehen
«Deutschland ist für die NFL in Europa von grosser strategischer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, 2026 und 2028 nach München zurückzukehren und damit das langfristige Engagement der Liga in Deutschland zu unterstreichen», erklärt Alexander Steinforth (39), General Manager der NFL in der DACH–Region.
Genaue Termine stehen noch nicht fest
Die konkreten Spielansetzungen für 2026 stehen noch aus. Ihren Deutschland–Auftakt feierte die NFL 2022 in der Allianz Arena, wo Tom Brady (48) mit den Buccaneers gegen die Seahawks siegte. 2024 folgte das packende Duell der Panthers gegen die Giants, das erst in der Overtime entschieden wurde. Zu den prominenten Zuschauern gehörten damals auch die FC–Bayern–Stars Jamal Musiala (22) und Alphonso Davies (25).