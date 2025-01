Für 27.500 Dollar: Bob Dylans Testament steht zum Verkauf

50.000 Dollar für Bob Dylans Bruder

In dem Dokument bedenkt Bob Dylan seinen jüngeren Bruder David Zimmerman (78). Sollte der ihn überleben, soll er 50.000 Dollar erben. Ausserdem soll David das Anwesen überschrieben werden, in dem er bereits wohne. Es handelt sich um ein zehn Acres (etwa 40.468 Quadratmeter) grosses Grundstück in Minnesota. In dem US–Bundesstaat kam Bob Dylan am 24. Mai 1941 zur Welt.