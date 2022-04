Für 41 Milliarden Dollar: Elon Musk will sich Twitter einverleiben

Darum will er Twitter übernehmen

Auch seine Beweggründe für die Übernahme sind in dem Schreiben detailliert aufgeführt. So habe er in Twitter investiert, «weil ich an dessen Potenzial glaube, die Plattform für Meinungsfreiheit rund um den Globus zu sein». Jedoch habe er in seiner kurzen Zeit als Aktionär feststellen müssen, dass dies in der aktuellen Form, wie Twitter geführt wird, nicht möglich sei. Seine Lösung: «Twitter muss in eine Privatfirma umgewandelt werden» - sprich von der Börse genommen werden.