Für 43 Milliarden: Elon Musk kurz vor Mega-Deal mit Twitter?

Musk ist seit Kurzem bereits der grösste Shareholder. Er sehe «aussergewöhnliches Potenzial» in Twitter, das er entfesseln wolle. Jedoch habe er in seiner kurzen Zeit als Aktionär feststellen müssen, dass dies in der aktuellen Form, wie Twitter geführt wird, nicht möglich sei. Das Unternehmen müsse in eine Privatfirma umgewandelt werden.