Für 44 Milliarden: Twitter stimmt Verkauf an Elon Musk zu

Der Deal zwischen Elon Musk (50) und Twitter ist zustande gekommen: Der 50-Jährige wird das Unternehmen hinter dem Kurznachrichtendienst kaufen, wie Twitter am späten Montagabend bekannt gegeben hat. Demnach sei es zu einer «endgültigen Vereinbarung» gekommen. Elon Musk werde 54,20 US-Dollar pro Aktie bezahlen. Damit kommt es zu einem Mega-Deal in Höhe von etwa 44 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 41 Milliarden Euro. «Nach Abschluss der Transaktion wird Twitter zu einem Unternehmen in Privatbesitz», heisst es weiter.