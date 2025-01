Sie fungiert als ausführende Produzentin

Für Amazon Prime Video: Doku-Film über Melania Trump in der Mache

Am 20. Januar wird Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident der USA vereidigt. Zuvor macht seine Gattin Melania Trump Schlagzeilen: US–Medien berichten, dass Prime Video einen Doku–Film über die frühere und künftige First Lady plant. Er soll noch in diesem Jahr erscheinen.