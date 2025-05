Für Aussage im Raub-Prozess: Kim Kardashian ist in Paris eingetroffen

Unterstützung durch Mama Kris Jenner

Der Reality–Star sei am Montag mit einem Privatflugzeug am Flughafen Paris Le Bourget angekommen, um an der Anhörung am Dienstag teilzunehmen. Einer Gruppe, die als «Opa–Räuber» bekannt ist, wird vorgeworfen, ihr 2016 während der Fashion Week in einem Hotel Schmuck im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Kardashian postete in ihrer Instagram–Story ein Bild aus dem Flugzeug, zu dem sie ein Emoji der französischen Flagge hinzugefügt hatte.