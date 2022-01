Für «Bachelor» Dominik Stuckmann spielt das Alter «gar keine Rolle»

Die jüngste Kandidatin ist erst 21 Jahre alt. Was halten Sie von grossen Altersunterschieden zwischen Partnern? Kann es beim Kennenlernen ein Hindernis sein?

Stuckmann: Meiner Meinung nach spielt das Alter gar keine Rolle, das ist nur eine Zahl. Viel wichtiger ist, in welcher Lebenssituation sich die Person befindet. Das muss am Ende irgendwie passen, dass man sich in einer gleichen Lebensphase befindet, mit Gemeinsamkeiten, an die man anknüpfen kann. Wenn das alles passt, dann spielt das Alter keine Rolle.