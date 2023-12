Für Barbara Schöneberger ist «Verstehen Sie Spass?» wie Weihnachten

Barbara Schöneberger (49) lädt zur Weihnachtssendung von «Verstehen Sie Spass?». Unter dem Motto «All I Want For Christmas Is Spass!» sorgt sie am 16. Dezember (20:15 Uhr, das Erste und ORF) für Weihnachtsstimmung im TV. Für die Sendung hat die Moderatorin wieder tief in die Glitzerkiste gegriffen, denn «an glitzernden Klamotten mangelt es mir ja nicht», lacht sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Sie wechselt sogar zwischendrin das Outfit für ihren Gast Florian Silbereisen (42), der von seinem Duettpartner Thomas Anders (60) zum neuen Song «Alles funkelt! Alles glitzert!» hereingelegt wird.