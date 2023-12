Für Beyoncé lässt sich Taylor Swift im Privatjet einfliegen

Bei der Premiere von Beyoncés (42) neuem Konzertfilm «Renaissance: A Film by Beyoncé» am Donnerstag in London war auch Kollegin und Superstar Taylor Swift (33) anwesend. Fotos zeigen, dass sich Swift dabei auch an den vorgeschriebenen Dresscode gehalten hat – so erschien sie wie gewünscht in einem glitzernden, silbernen Kleid im Leicester Square Theater.