Für BVB-Star Karim Adeyemi: Loredana jubelt im Stadion

Borussia Dortmund hat sich am Dienstagabend (7. Mai) mit einem 1:0 gegen Paris Saint–Germain durchgesetzt und ist damit ins Finale der Champions League eingezogen. Der Dortmunder Fussballstar Karim Adeyemi (22) hatte im Parc–des–Princes–Stadion in Paris besondere Unterstützung auf den Zuschauerrängen: Rapperin Loredana (28) feuerte ihren Freund an.