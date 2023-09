Für Charity-Projekt: Prinzessin Kate wandert strahlend in den Knast

Vielbeschäftigte Royals

Wie Prinzessin Kate ist auch ihr Ehemann im eifrigen Royal–Einsatz. So wird Prinz William kommende Woche in die USA reisen, um dort sein Umwelt–Projekt namens Earthshot voranzutreiben. Dessen jüngerer Bruder Prinz Harry (38) weilt hingegen derzeit und noch bis zum 16. September in Deutschland, um dort seine Invictus Games tatkräftig zu unterstützen. Auch seinen 39. Geburtstag am 15. September wird er folglich in Düsseldorf verbringen.