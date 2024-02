Für «Dahoam is Dahoam» musste Gaststar Barbara Meier «Vokabeln lernen»

Sie haben eine Gastrolle in «Dahoam is Dahoam» übernommen. Was war an diesen Dreharbeiten besonders für Sie?

Barbara Meier: Für mich war es eine Premiere, in meinem Heimatdialekt Oberpfälzisch zu drehen. Und tatsächlich war es auch eine Herausforderung. Vorab bin ich gefragt worden, ob ich Hochdeutsch sprechen möchte. Das wollte ich aber keinesfalls, weil ich die Serie genau wegen ihres Lokalkolorits so liebe. Ich lebe ja in Wien und da ist «Dahoam is Dahoam» einfach ein Stückchen Heimat, das ich mir nach Hause holen kann. Insofern habe ich mir sogar gewünscht, in der Serie Oberpfälzisch sprechen zu dürfen. Ich bin schliesslich schon auch stolz darauf, aus dieser Region zu stammen.