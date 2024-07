Für das EM-Viertelfinale: Robert Andrich trägt jetzt pinke Haare

Bringen die pinken Haare Glück?

Beim Abschlusstraining des Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) im DFB–Quartier in Herzogenaurach stach Andrich am Donnerstag mit seiner neuen Haarfarbe deutlich heraus. Bereits für das Achtelfinale gegen Dänemark in der vergangenen Woche hatte der 29 Jahre alte Leverkusener mit platinblonden Haaren überrascht, in der Gruppenphase trug er noch seine Naturfarbe.