Für das Weihnachtsmenü: Putenroulade mit Maronen-Pilz-Füllung

Wer an Weihnachten nicht den klassischen Braten auftischen will, kann diese Putenroulade servieren. Die Kombination aus nussigen Maronen, aromatischen Pilzen und frischen Kräutern sorgt für viel Geschmack. Durch das sanfte Garen bleibt die Putenbrust besonders saftig.
Zutaten (4 Personen)
800 g Putenbrust (schmetterlingsartig aufgeschnitten)
200 g gegarte Maronen
250 g gemischte Pilze (Champignons, Kräuterseitlinge)
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
100 g Frischkäse
3 EL Olivenöl
2 Zweige frischer Rosmarin
4 Zweige frischer Thymian
200 ml Geflügelfond
100 ml trockener Weisswein
1 EL Butter
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Küchengarn
Kochutensilien: Bratpfanne, ofenfeste Form, Fleischklopfer, Schneidebrett, scharfes Messer, Küchengarn, Fleischthermometer
Zubereitung (90 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Putenbrust zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie gleichmässig auf etwa 1,5 cm Dicke klopfen und mit Salz sowie Pfeffer würzen.
2. Für die Füllung die Schalotten und den Knoblauch fein würfeln. Die Pilze putzen und in kleine Stücke schneiden. In einer Pfanne zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen und die Schalotten glasig dünsten. Den Knoblauch hinzufügen und die Pilze bei hoher Hitze goldbraun anbraten.
3. Die Maronen grob hacken und zur Pilzmischung geben. Die gehackten Kräuterblätter unterrühren und alles vom Herd nehmen. Den Frischkäse untermengen und die Füllung mit Salz und Pfeffer abschmecken.
4. Die Füllung gleichmässig auf der Putenbrust verteilen, dabei einen Rand von etwa zwei Zentimetern frei lassen. Das Fleisch von der schmalen Seite her straff aufrollen und mit Küchengarn an mehreren Stellen fixieren.
5. In einer ofenfesten Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und die Putenrolle von allen Seiten goldbraun anbraten, sodass eine appetitliche Kruste entsteht. Mit Weisswein ablöschen, den Geflügelfond angiessen und die Rosmarinzweige hinzufügen. Die Pfanne in den Ofen schieben und die Rolle etwa 35–40 Minuten garen, bis die Kerntemperatur 72°C erreicht. Dabei die Rolle gelegentlich mit dem Bratensaft übergiessen.
6. Die fertige Putenrolle aus dem Ofen nehmen und zugedeckt fünf Minuten ruhen lassen. Den Bratensaft durch ein Sieb passieren, mit der Butter montieren und als Sauce servieren.
Anrichtetipps
Die Putenrolle in gleichmässige Scheiben schneiden und auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Sauce um das Fleisch träufeln und mit frischen Thymianzweigen garnieren. Kartoffelgratin oder Selleriepüree als Beilage servieren.
Getränkeempfehlung
Ein gereifter Weissburgunder ergänzt die Maronenaromen mit seiner feinen Nussigkeit perfekt.
Ein alkoholfreier Apfel–Zimt–Punsch harmoniert ideal mit dem winterlichen Gericht.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version einen grossen Butternusskürbis aushöhlen, mit der Maronen–Pilz–Füllung befüllen und im Ofen schmoren.
Getrocknete Cranberries in der Füllung sorgen für eine fruchtige Note.