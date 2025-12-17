Für das Weihnachtsmenü: Putenroulade mit Maronen-Pilz-Füllung

5. In einer ofenfesten Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und die Putenrolle von allen Seiten goldbraun anbraten, sodass eine appetitliche Kruste entsteht. Mit Weisswein ablöschen, den Geflügelfond angiessen und die Rosmarinzweige hinzufügen. Die Pfanne in den Ofen schieben und die Rolle etwa 35–40 Minuten garen, bis die Kerntemperatur 72°C erreicht. Dabei die Rolle gelegentlich mit dem Bratensaft übergiessen.