Für den guten Zweck: Cara Delevingne mit XXL-Dekolleté in New York

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (30) strahlte am Mittwoch auf dem roten Teppich der 74. jährlichen Parsons Benefizveranstaltung in New York City. Die Britin präsentierte sich dabei in einem blauen Hosenanzug, ohne Bluse und BH, was ihr XXL-Dekolleté zum Hingucker machte.